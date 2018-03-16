Новый социальный отдел открыт в муниципальной аптеке3 тысячи рублей и шесть мышек – на дорогу из Мурманска во Владивосток
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.18 19:30

Закинул старик в море донный трал – щадящий

Проблема сохранения донных пород рыб в Баренцевом море на сегодняшний день стоит крайне остро. Специалисты арктических стран уже на  протяжении многих лет ищут пути решения сохранения популяции. В деловом центре «Арктика» собрались специалисты рыбной отрасли и экологи, чтобы обсудить проблему спасения рыбных запасов в Северном Ледовитом океане.

Во время сегодняшней встречи представители Союза рыбопромышленников Севера и Всемирного фонда дикой природы обсуждали вопрос о сохранении донных пород рыб. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, реализация проекта по созданию щадящей модели донного трала перешёл в активную стадию разработки ещё в прошлом году. Сейчас специалисты обсуждают возможность и других способов сохранения водных биоресурсов.

- Мы работаем тесно с рыбаками по картированию так называемых коралловых и губковых лесов, которые наиболее уязвимы для донного трала, - отметил в своём выступлении Константин Згуровский, старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы (г.Москва). – Мы призываем к снижению донного трала, сделать его более экологичным. Для нас это очень важно, чтобы рыбаки высказали своё мнение, чтобы мы обменялись своими оценками. Мы не собираемся никого учить, мы хотим обменяться мнениями и решать, в каком направлении дальше двигаться. У нас есть решения, которые могут решить эту проблему кардинально.

Работу по модернизации донного трала специалисты Всемирного фонда дикой природы и ПИНРО ведут уже несколько лет. Основная задача учёных — уменьшить негативное воздействие орудий лова на донные экосистемы. Дело в том, что существующие модели тралов «выскребают» морское дно как грейдер и перепахивают грунт, который является средой обитания многих живых организмов. В то же время, донный трал является самым эффективным орудием лова на промысле трески и пикши, а траловый флот — основа рыбной промышленности Северо-западного бассейна России. Поэтому просто запретить его использование невозможно.

- Что касается вопроса устойчивого сохранения рыбных ресурсов, то, как мы считаем, нами уже достигнут определенный прогресс. Благодаря совместным усилиям учёных различных стран, особенно учёных России и Норвегии, нам удаётся на протяжении многих лет сохранять рыбные запасы, - говорит Николай Демяненко, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера. - Особенно запасы трески и пикши.

Сохранение уязвимых морских экосистем - одно из основных направлений сотрудничества Всемирного фонда дикой природы, рыбохозяйственной науки и крупных объединений рыбаков Северного бассейна.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 559 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:15«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:45«Открытая студия». Тематическая программа (12+)05:15«В доме». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на48 копеек, евро - на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика