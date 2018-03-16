Закинул старик в море донный трал – щадящий

Проблема сохранения донных пород рыб в Баренцевом море на сегодняшний день стоит крайне остро. Специалисты арктических стран уже на протяжении многих лет ищут пути решения сохранения популяции. В деловом центре «Арктика» собрались специалисты рыбной отрасли и экологи, чтобы обсудить проблему спасения рыбных запасов в Северном Ледовитом океане.

Во время сегодняшней встречи представители Союза рыбопромышленников Севера и Всемирного фонда дикой природы обсуждали вопрос о сохранении донных пород рыб. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, реализация проекта по созданию щадящей модели донного трала перешёл в активную стадию разработки ещё в прошлом году. Сейчас специалисты обсуждают возможность и других способов сохранения водных биоресурсов.

- Мы работаем тесно с рыбаками по картированию так называемых коралловых и губковых лесов, которые наиболее уязвимы для донного трала, - отметил в своём выступлении Константин Згуровский, старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы (г.Москва). – Мы призываем к снижению донного трала, сделать его более экологичным. Для нас это очень важно, чтобы рыбаки высказали своё мнение, чтобы мы обменялись своими оценками. Мы не собираемся никого учить, мы хотим обменяться мнениями и решать, в каком направлении дальше двигаться. У нас есть решения, которые могут решить эту проблему кардинально.

Работу по модернизации донного трала специалисты Всемирного фонда дикой природы и ПИНРО ведут уже несколько лет. Основная задача учёных — уменьшить негативное воздействие орудий лова на донные экосистемы. Дело в том, что существующие модели тралов «выскребают» морское дно как грейдер и перепахивают грунт, который является средой обитания многих живых организмов. В то же время, донный трал является самым эффективным орудием лова на промысле трески и пикши, а траловый флот — основа рыбной промышленности Северо-западного бассейна России. Поэтому просто запретить его использование невозможно.

- Что касается вопроса устойчивого сохранения рыбных ресурсов, то, как мы считаем, нами уже достигнут определенный прогресс. Благодаря совместным усилиям учёных различных стран, особенно учёных России и Норвегии, нам удаётся на протяжении многих лет сохранять рыбные запасы, - говорит Николай Демяненко, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера. - Особенно запасы трески и пикши.

Сохранение уязвимых морских экосистем - одно из основных направлений сотрудничества Всемирного фонда дикой природы, рыбохозяйственной науки и крупных объединений рыбаков Северного бассейна.