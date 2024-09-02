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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.24 19:30

Заключительную распродажу новых демисезонных и зимних коллекций одежды в Мурманске и Североморске проводит «Норвежская выставка»

Всего пять дней - с 4 по 8 сентября включительно - российская компания «Орсо Групп» реализует в Мурманске и Североморске спецпроект для Крайнего севера – «Норвежскую выставку» верхней одежды, на которой представлены зарубежные бренды верхней одежды.

«Норвежская выставка» — спецпроект для северных городов России. На этой неделе она работает одновременно в двух городах - Мурманске и Североморске. Это заключительная распродажа с новыми демисезонными и зимними коллекциями. Таких моделей в продаже из-за прекращения поставок уже не будет. Кроме этого, остаток распродаётся с большими скидками.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Здесь представлены канадские пуховики, парки и кожаные куртки из Германии и Италии — география производителей обширна. Всего более трёхсот моделей. Эта одежда выдержит даже самый суровый мороз, а, главное, в залах представлены только новые коллекции.

Только пять дней - с 4 по 8 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными  скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», сразу за остановкой общественного транспорта) и в Североморске на улице Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев». Ориентир - воздушные шары).

 

 

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