Заключительный бой сезона – «Мурман» готовится к финальной игре

Вечером 27 февраля ХК «Мурман» сыграет последнюю игру сезона в Суперлиге по хоккею с мячом. На домашнем поле наши хоккеисты сойдутся с объективно более сильным противником клубом «Динамо-Казань».

Этот сезон для ледовой дружины из Мурманска выдался непростым, сейчас наша команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы и, если для гостей предстоящего матча победа не будет иметь решающего значения, то «Мурман», в случае поражения может потерять позицию.

Хоккейный клуб «Мурман» - самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная команда в области, выступающая в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета.