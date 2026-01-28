Заключительный день Театрального форума в Мурманске начался с разговора об искусстве в современных условиях

Один из ключевых блоков был посвящён поиску финансирования - фандрайзингу. Речь о том, как системно выстроить работу с партнёрами, создать организацию, чтобы не просто ставить спектакли, а развиваться, платить достойные зарплаты. Эти наработки теперь войдут в общий документ - Концепцию развития театра до 2035 года.

Елена Альфер, секретарь Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра: «Мы должны сохранять наши традиции, великолепную театральную школу, наш профессионализм, но и комбинировать новые технологии с молодыми артистами сотрудничать, чтобы театральное будущее было прекрасным не только для нас, но и для молодёжи».

Не менее важной темой стала роль фестивалей. Эксперты уверены, что это мощный драйвер, который может встряхнуть весь театр, дать новый импульс труппе и привлечь свежую аудиторию.

Особенно ценным моментом трёх дней встреч стало то, что здесь сошлись взгляды от академических театров до уникальных национальных студий. Это и есть богатство нашей российской культуры.

Дмитрий Пастер, член регионального отделения Союза театральных деятелей России: «В нашем регионе остро стоят вопросы патриотического воспитания, здесь всё-таки Северный флот, мы - ворота в Арктику. Нас всех очень волнует то, а как рассказать людям, что происходит сейчас с нашими военными, тема СВО тоже затрагивалась очень обширно».

Впереди театральные форумы в Сочи, Нижнем Новгороде, Судаке и Владивостоке. А затем все предложения будут собраны в единый стратегический документ.