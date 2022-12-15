Заключительный этап акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» состоялся в Мурманске

«Спорт — альтернатива пагубным привычкам» - под таким лозунгом на ледовой арене «Метеор» состоялся спортивный праздник, в рамках акции «Декада SOS». Его участниками стали воспитанники детских спортивных школ города Мурманска, а также их тренеры и родители.

Никита Асантий, ученик спортивной школы олимпийского резерва №4, в будущем хочет стать тренером по конькобежному спорта. Ровняется парень на своего наставника, преподавателя спортшколы школы Дмитрия Шохина.

Дмитрий Шохин, тренер школы олимпийского резерва №4: «Альтернатив конечно много. Помимо спорта, я думаю, что для нашего поколения спорт - это такое занятие, которое затягивает и тренирует многие качества. Поэтому мы рекомендуем подрастающему поколению заниматься именно спортом».

Дмитрий Шохин отметил, что главное, заинтересовать ребёнка спортом, да, и привычка вести здоровый образ жизни, закладывается в детстве. На ледовой арене «Метеор» юные северяне приняли участие в ежегодном спортивном празднике, приуроченном к «Декаде SOS».

Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска: «Мы проводим спортивное мероприятие «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Сейчас уже завершение акции, так как был и конкурс рисунков, и отдельно в школах были мероприятия, а сейчас мы будем подводить итоги и заниматься спортом. Все встанут на коньки, это спортсмены, тренеры, родители, все будут принимать участие в этой акции».

Насыщенная программа торжественного мероприятия состояла из челночного бега, полосы препятствий, гонок на ватрушках, хоккея – и всё это на льду. Семь команд показали умение играть в дартс и ответили на вопросы викторины. Ещё одной локацией стала фотозона.

Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска: «Мы не определяем победителей, не будет наград, каких-то кубков за первое, второе, третье место. Ребята получат подарки, причём все получат подарки хорошие».

Мероприятие «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» направленно на привлечение внимания общественности к проблеме наркомании.