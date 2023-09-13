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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.23 19:30

Заключительный матч чемпионата Северо-Запада между футбольным клубом «Север» и клубом «ГУОР-Карелия» закончился победой заполярной команды

Ликуют болельщики и футболисты!

Второй год подряд футбольный клуб «Север» становится абсолютным чемпионом Северо-Западного федерального округа и подтверждает статус сильнейшей футбольной команды в регионе. Последняя игра с клубом из Кондопоги была не такой уж и простой, как ожидалось. Но футболисты «Севера» сделали последний рывок и красиво подвели черту, забив желанный гол. 

Михаил Слащёв, капитан футбольного клуба «Север» (по телефону): «У нас, не побоюсь этого слова, у нас самый сильный состав среди всех команд, которые здесь участвуют. В принципе, было ожидаемо, что мы должны быть сильнее по игре, но бывали несколько игр в чемпионате, когда мы это тщательно скрывали, скажем так. Соперник выглядел лучше, может мы там где-то выходили расслабленно, настраивались. В целом, я скажу, что большая часть игр проходила под нашу диктовку и мы были сильнее всех. В прицепе, мы по турниру это показали и доказали».

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