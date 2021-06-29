Заключительный законодательный аккорд депутатов областной Думы шестого созыва

В Мурманской областной Думе состоялось внеочередное заседание. Оно стало последним для состава депутатов шестого созыва. В повестку дня были внесены важные вопросы, которые парламентарии рассмотрели и вынесли свой финальный вердикт.

Началось заседание облдумы с награждения депутатов грамотами, которое провёл заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков. Также знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью» получили Владимир Мищенко и Наталия Ведищева.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я учитель химии и биологии, я столько лет отслужила в армии, я директор школы. Где я только не служила, не работала. И это подведение итога за заслуги перед Мурманской областью, это большая честь и награда. Я благодарна депутатам и правительству за то, что оценили, что отметили меня».

После торжественной части началось заседание. Депутаты приняли закон об определении земельных участков, которые могут быть предоставлены первые полгода северянам, а после и любому гражданину России в безвозмездное пользование. Территории будут доступны в рамках программы «Арктический гектар», которая заработает с 1 августа.

Участок выдаётся сроком на 5 лет. И продавать его в этот период нельзя. Лишь спустя оговорённый срок землю можно будет переоформить либо в собственность, либо в аренду.

Василий Омельчук, депутат Мурманской областной Думы: «Мы сейчас определили только те зоны, те места, которые будут выделены правительством Мурманской области. Если губернатор подпишет закон в ближайшее время, то он вступит в законную силу».

Помимо «Арктического гектара» важными пунктами обсуждения стали законопроект о региональных праздничных днях и памятных датах.

Также по обращению Совета депутатов ЗАТО Александровска был одобрен губернатором и принят на заседании Думы проект о присвоении городу Гаджиево звания «Город морской доблести».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «60 лет гарнизон Гаджиево стоит на страже рубежей нашей Родины. Ни одно поколение подводников прошло там сквозь службу на подводных лодках. Гаджиево сейчас является центром подводной силы нашего Северного флота».

Это заседание стало финальным для состава Думы шестого созыва. Теперь депутаты областной Думы отправятся в недолгий отпуск. Впереди выборы и новая большая работа на благо жизни северян.