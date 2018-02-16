Военная кафедра - для сильных духом и телом. В МГТУ после 10-летнего перерыва возвращается военная кафедра. Сейчас абитуриенты проходят строгий отбор. Желающие поступить на престижное направление должны не только хорошо учиться, но и обладать богатырским здоровьем и запросто выполнять спортивные нормативы.

Закончен приём заявлений от желающих пройти подготовку на военной кафедре МГТУ. Курсантам и студентам, подавшим документы, на протяжении месяца предстоит показывать отличные результаты в учёбе, а также физической подготовке.

- Нам выделили в этом году порядка 110 бюджетных мест по трём основным направлениям подготовки, - пояснил Сергей Агарков, ректор МГТУ. - Это два направления, которые непосредственно относятся к морским специальностям и одно направление общевойсковое. Спрос достаточно высокий среди молодёжи.

Сегодня в тренажерном зале МГТУ кандидатов проверили на выносливость и силу. Они сдавали норматив по подтягиваниям на перекладине. Для ребят, мечтающих научиться армейскому делу, это возможность по окончанию обучения выйти со званием лейтенанта.

Помимо этого ребятам предстоит пройти медкомиссию. А занятия у тех, кто пройдёт через сито отбора, начнутся уже с 1 марта.