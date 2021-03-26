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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.21 19:30

Законодатели прибавили возраста заполярной молодёжи

Об этом стало известно после заседания Думы Мурманской области, где рассматривались изменения в региональный закон о государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений.

На заседании профильного комитета Мурманской областной Думы рассмотрели изменения в региональный закон о господдержке молодёжных и детских общественных объединений. Проект разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Напомним, Владимир Путин в конце декабря повысил возраст молодёжи. А это значит, что ещё больше россиян могут воспользоваться мерами поддержки.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Возраст молодёжи продлен с 30 до 35 лет и раньше численность была до 3000 человек, сейчас она просто исключена. Эти объединения должны предоставлять свои документы о деятельности, оно должно работать на постоянной основе».

В регионе развитием молодёжного движения занимается новая команда. В начале года был создан комитет по молодёжной политике, его выделили из состава Министерства спорта. Возглавил профильное ведомство Егор Хаценко, он также позитивно оценивает повышение возраста молодёжи.

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «У нас появляется возможность дать дополнительно грантовую поддержку и усилить внимание на социальные объединения, это положительно скажется на развитие молодёжной политики в регионе».

Можно сказать, что теперь позади то время, когда молодёжный возраст заканчивался в 28, когда прекращалось членство в ВЛКСМ, а женщиной бальзаковского возраста считалась дама 30-ти лет.

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