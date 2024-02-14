Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу

Представители власти посетили главный «Экотехнопарк» Мурманской области, чтобы своими глазами увидеть, как справляются с отходами в нашем регионе, есть ли проблемы в отрасли.

По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко регионы должны тщательно изучить ситуацию с твёрдыми коммунальными отходами на местах, выявить проблемы и внести предложения по усовершенствованию законодательной базы. Это и стало причиной визита на мурманский «Экотехнопарк» заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяны Сахаровой.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию: «Задача поставлена - посмотреть, как в целом работает система мусорной реформы, так сказать. Задача даже стоит перед нами – дойти вплоть до каждой контейнерной площадки, чтобы посмотреть, как организован это процесс. Мы сегодня неслучайно находимся на этом сортировочном комплексе. Это одна из последующих точек в процессе, когда человек выходит из квартиры, выносит мусор и дальше нужно эту цепочку посмотреть полностью, чтобы понять, где, на каком этапе необходимо подправить законодательство».

Напомним, наше предприятие было создано в рамках концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» в 2019 году. Это крупнейшей проект инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Арктической зоне России.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Те задачи, которые возлагались на этот комплекс, в целом они выполняются. Мы видели, как идёт переработка отходов. Самое главное, что я узнал, что тот объём мусора, который мы свозим сюда, он вполне вмещается. Тот проект, который спроектирован годовой, сколько завод может перерабатывать, он перерабатывает».

На территорию Технопарка поступают отходы со всего региона. Весь мусор проходит сортировку, часть отправляется на переработку.

А с неба за всем этим наблюдают гордые ястребы, которые следят за тем, чтобы назойливые птицы не растаскивали мусор.

Мощность полигона составляет 250 тысяч тонн отходов год, мусоросортировочного комплекса – 180 тысяч тонн. Но, несмотря на очевидные показатели производства, недостатки в работе предприятия есть, подчеркивают проверяющие.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Вопросы сбыта. То, что уже здесь в Междуречье накоплено в качестве вторичных отдельных фракций, это одна из главных проблем. Зачастую мурманчане говорят, что необходимо заниматься переработкой не только того, что относится к твёрдым коммунальным отходам, но и переработкой иных фракций. Самая популярная тема - это автомобильные покрышки. И уже не как региональный оператор, а как ответственная компания по обращению с отходами в целом, «Ситиматик» готов заниматься покрышками, но при условии, что будут соответствующие технологии и бизнес-модель».

Чтобы решить имеющиеся проблемы в данной отрасли, необходим комплексный подход. Разработка предложений, пути их реализации и дальнейшая перспектива развития дело не одного дня, но старт дан. В стенах Мурманской областной Думы собрались вместе представители власти, управляющих компаний и регионально оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, чтобы обсудить ряд вопросов.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «ТКО у нас проходит переработку, но процент отправляемых на вторичную переработку невелик, он не превышает 10-15% в зависимости от фракции. Почему? Потому что, к сожалению, у нас дорогое сырьё, длинное плечо. К сожалению, те предприятия, которые реально потребляют эту продукцию, перерабатывают её, находятся как минимум в 1,5 тысячи километров от Мурманска. Для того чтобы решить этот вопрос, нужно либо финансировать плечо каким-либо образом, либо создавать предприятия, перерабатывающие вторичное сырьё непосредственно в Мурманской области».

Опытом работы регионального филиала АО «Ситиматик» в Мурманской области, а также о других региональных инициативах в сфере обращения с отходами сенатор Татьяна Сахарова поделится в Совете Федерации.