Законодатели СЗФО предлагают в календаре памятных дат России закрепить День памяти арктических конвоев - 31 августа

Законодатели Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа выступили с совместной инициативой - учредить День памяти арктических конвоев 31 августа. Памятная дата должна стать единой для всей страны.

Масштабная международная операция арктических конвоев стала одним из ярких эпизодов Второй мировой войны. В рамках программы ленд‑лиза с августа 1941 года по май 1945 года 78 союзных караванов, преодолевая суровые условия северных морей и угрозы вражеских атак, доставили в советские порты более четырёх миллионов тонн жизненно важных грузов.

Потери были значительными – много судов торгового и военно-морского флотов было потоплено, погибла значительная часть экипажей.

Но, не смотря на большие потери, военные поставки и гуманитарная помощь сыграли огромную роль в укреплении боевой мощи Красной Армии и обеспечении нужд гражданского населения.

Память об арктических конвоях чтят в разных регионах страны. В Мурманской области установлена памятная дата 11 января - День прибытия в Мурманск первого конвоя судов союзников СССР. А 31 августа в Архангельске, Мурманске, Москве и Санкт‑Петербурге проводятся торжественные мероприятия, встречи ветеранов и церемонии памяти.

Если инициатива получит одобрение Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, то подвиг участников легендарных арктических конвоев – моряков, портовиков и других героев обретёт официальный статус и будет закреплён в календаре памятных дат России.