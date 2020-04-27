Законопроект Александра Макаревича депутаты отклонили второй раз

На заседаний Мурманской областной Думы, о котором редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала телезрителям, депутаты рассмотрели законопроект, предложенный их коллегой Александром Макаревичем. Депутат предлагал учредить почётный знак «За поиск погибших защитников советского Заполярья». Однако большинство народных избранников проголосовали против.

Учредить почётный знак «За поиск погибших защитников советского Заполярья» Александр Макаревич предлагает уже во второй раз. В 2015 году, инициативу большинство депутатов так же отвергли. К 75-летию Великой Победы председатель фракции «Справедливая Россия» решил внести закон ещё раз. Новым знаком планировалось наградить добровольцев, которые искали в заполярных сопках останки красноармейцев, забытые захоронения и устанавливали имена погибших в Великой Отечественной войне. К нему по закону предусматривалась единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Однако и в этот раз коллеги депутата не поддержали.

Они сослались на то, что для таких поощрений уже есть медаль Минобороны «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и региональный почётный знак «За гражданскую доблесть». Однако перед тем как принять решение, областные парламентарии посоветовались с коллегами из районных и муниципальных советов депутатов. Часть из них высказалась в поддержку законопроекта. Однако реакция некоторых младших коллег Александра Макаревича искренне удивила. В итоге большинством голосов закон о введении почётного знака “За поиск погибших защитниковсоветского Заполярья» был отвергнут.

Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы: «Я просто хотел продемонстрировать один ответ, который пришёл из ЗАТО Александровск, его подписал господин Хвостенко. Ребята, я вам могу сказать, что в этом ответе, помимо полной юридической безграмотности нет ещё и никакой логики. Если его оценивать - смешались в кучу кони, люди. Этот Хвостенко ещё и пытается спрятаться за спины отдельных депутатов, которые ни в каких обсуждениях проекта закона не участвовали».