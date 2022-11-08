Власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может. Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесён в парламент.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, идея депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в администрации президента, ни в Минобороны.

Власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может. Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесён в парламент.

Напомним, что в начале ноября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о том, что увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. Ожидалось, что вопрос об увеличении срока военной службы будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.