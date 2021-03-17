Законопроект по прибрежному рыболовству Госдума рассмотрит во втором чтении 23 марта

Как сообщает портал «Fishnews», поправки должны исправить недочёты действующего законодательства, которые запрещают шкерить рыбу на борту судов прибрежного лова. Из-за этого пограничники были вынуждены штрафовать компании, которые занимались первичной обработкой рыбы в море.

Дошло до того, что выходить на промысле стало нерентабельно, суда буквально простаивают, владельцы терпят убытки.

Поправки в закон призваны устранить конфликт между рыбаками и контролирующим органом. Однако закрыть вопрос не получается уже на протяжении нескольких месяцев.