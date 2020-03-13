Законопроекты по налоговым льготам в Арктике прошли первое чтение в Госдуме

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ», внесенный правительством Российской Федерации.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей.

Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.