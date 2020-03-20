Законы счастливой жизни изучают северяне

20 марта отмечается Всемирный день счастья. И в этом году Мурманск впервые присоединился к его празднованию. В центре поддержки предпринимательства собрались самые счастливые люди города и к ним присоединилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Лидия и Марина Кизняковы, как никто другой знают, что такое счастье. Мама и дочка много лет занимаются йогой, а некоторое время назад начали обучать этому и других. Они открыли свою студию и помогают обрести счастье всем желающим. А на празднике мурманчанки провели «урок счастья» для всех гостей.

Лидия Кизнякова, амбассадор счастья: «Мы расскажем про техники, про науки, которые позволяют погрузиться, изучить принципы, разложить по полочкам и погрузиться в это ощущение, как можно осознаннее. Понимая, что оно много шире, но наше восприятие заточено на узость нашего мышления».

Марина Кизнякова, амбассадор счастья: «Есть очень большая наука, которая называется «Законы счастливой жизни» и они раскрывают аспекты жизни, в которых люди могут быть счастливы».

Кроме них своими рецептами успеха делились и другие спикеры. Символично то, что мероприятие прошло на площадке Центра поддержки предпринимательства Мурманской области. Ведь именно здесь люди стремятся к одному из аспектов счастья – самореализации.

Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Для меня счастье, наверное, в первую очередь, благополучие семьи, моих близких. И конечно, получение удовольствия, в том числе и от работы».

Также в этот день помимо «уроков счастья» гости посетили творческую мастерскую, услышали музыкальный концерт и посмотрели фильм Уолта Диснея «Счастье – это».

Организаторы встречи уверены, что такие мероприятия помогают людям по-новому взглянуть на жизнь. Ведь в суете рабочих дней, можно просто забыть о том, что действительно важно.

Ирина Горбатенко, организатор Дня счастья в Мурманске: «Мы все загружены, мы все работаем и порой нет времени просто связаться с родными, родственниками и задуматься над тем, а счастлив ли я в той деятельности, которую делаю? Что я сделал, чтобы осчастливить других людей вокруг меня? И с такими вопросами я решила взять на себя ответственность в проведении данного мероприятия».

Важно помнить, главное, что все мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться жизнью и получать от неё удовольствие. Именно поэтому каждый день нужно проживать полноценной жизнью полной любви и счастья.