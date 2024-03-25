«Законы улиц и дорог»: в Мурманске состоялся слёт-фестиваль юных инспекторов движения города

Площадкой для встречи стало областное ГИБДД.

«Законы улиц и дорог» - такое название получил слёт-фестиваль юных инспекторов движения, старт которому дали в Мурманске.

Сегодня они расскажут о своей деятельности, выполнят ряд заданий и поучаствуют в викторинах.

Наталья Степанова, руководитель Муниципального центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма города Мурманска: «Знать и соблюдать правила дорожного движения современному человеку жизненно необходимо. А культуру поведения формирует и окружение, и менталитет, например, нередко гости областного центра перебегают дрогу в неположенных местах. А ещё нужно следить за правками, которые, порой, выносят в ПДД».

Данил Орлов, председатель комитета г. Мурманска по ЮИДД, ученик Гимназии №1 г. Мурманска: «На самом деле, много изменений вносится в ПДД».

Узнав новое, юные инспекторы непременно расскажут об этом школьникам помладше. А заодно дети повторят самое основное, лишним это точно не будет.

Иван Клепча, ученик Мурманской кадетской школы: «Обязательно нужно соблюдать все правила».

Помимо работы в классах, ЮИДовцы нередко выходят на акции вместе с сотрудниками ГИБДД, например, вручать памятки водителям и светоотражающие элементы детям. Такая профилактика, по словам специалистов, позитивно влияет на статистику происшествий.

Инспекторы как настоящие, так и юные школьники - это хорошо, но и родителям не стоит пренебрегать беседами со своими детьми и чаще напоминать им об осторожности на пешеходных переходах, а заодно и личным примером показывать культуру соблюдения правил.