День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.20 19:30
Закрытое небо России
Россия прекращает все авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.
Авиакомпании с 27 марта прекратят полёты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов организованных для вывоза оставшихся за границей россиян и отдельных случаев по решению правительства.
Такие меры принял президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
Кроме того, с 26 марта в аэропортах начнётся обязательное тестирование на коронавирус всех граждан, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями инфекции.
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