Закрытое небо России

Россия прекращает все авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.

Авиакомпании с 27 марта прекратят полёты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов организованных для вывоза оставшихся за границей россиян и отдельных случаев по решению правительства.

Такие меры принял президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Кроме того, с 26 марта в аэропортах начнётся обязательное тестирование на коронавирус всех граждан, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями инфекции.