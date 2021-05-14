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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.21 19:30

Закрытые торговые точки после банкротства сети «Евророс» вновь оживают

Новые магазины в Мурманске открываются один за другим. В этот раз свои двери торжественно распахнул супермаркет на улице Баумана, 33.

Бывшее помещение гипермаркета «Твой» на улице Баумана, 33 пустовало много месяцев. Местные жители долго ждали, когда появится замена ушедшей с рынка региональной компании. И вот сегодня открыли супермаркет крупной федеральной торговой сети.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Было желание, чтобы зашла эта сетка в регион. Что особенно отрадно, что это будет на только Мурманск. Это будет ещё в Апатитах и Кольском районе, внедрение более масштабное».

Ассортимент продукции у всех сетевых магазинов примерно одинаковый. Конкретно в этом сделали ставку на популярные сейчас продукты для поклонников здорового образа жизни. Представлены на витринах и товары местных производителей.

Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети: «Здесь собрано очень много инновационных вещей. Например, кассы самообслуживания. Я думаю, в ближайшее время мы запустим доставку, думаю, что к концу июня точно запустим».

Благодаря открытию нового магазина появились рабочие места для трудоустройства мурманчан.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Планируется 540 рабочих мест, здесь - в этом магазине – 45. Это не маленькие цифры. И для нас очень важно, чтобы мурманчане находили работу. Если ты её потерял, очень важно быстро её найти».

Всего планируется открытие 8-ми магазинов этой торговой сети в Мурманске, а также по одному в Апатитах и Кольском районе.

Комментарии

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