Залили фекалиями, обворовали, не дают тепла – печать проклятия на однокомнатной квартире в Коле

В квартире кирпичной многоэтажки в Кольском районе - коммунальный коллапс. Справиться с бедами самостоятельно хозяину квартиры не под силу, а те, кто призваны заботиться о доме и устранять неполадки, к просьбам глухи.

Несчастья, которые с завидным постоянством сыпятся на скромную однушку в Кольском районе, заставляют её хозяина уже подозревать вмешательство потусторонних сил. А может быть, что силы вполне себе земные. Только использовать жильё по назначение теперь нельзя.

- Прибыв домой в пятницу, я открыл дверь, сразу почувствовал неприятный запах, - рассказывает Сергей Князев, владелец квартиры. - Открыв дверь, я убедился, что пол в прихожей, часть коридора, ведущего на кухню, покрыты слоем, как бы поприличнее выразиться, фекальных масс вперемешку с бумагой. Открыв ванную комнату, увидел унитаз, который напоминал застывшее жерло вулкана. То же самое и в сливном отверстии в ванной. Находится квартира по адресу: улица Лейтенанта Кривошеева, дом 8. Когда точно случилась коммунальная авария, Сергей Сергеевич не знает, так как постоянно здесь не живёт. Первым был звонок в аварийную службу управляющей компании.

- Человеком, который отказался представиться, я просто был послан подальше, - вспоминает Сергей Князев, владелец квартиры. - Дословно было сказано6 «Позвонил, радуйся, убирай, пошёл довольно-таки далеко».

Подобное общение для владельца квартиры не в первый раз. Еще несколько лет назад он жаловался в управляшку на плесень в всей квартире, и как следствие - грибок на стенах и потолке, на отсутствие отопления и прочие коммунальные беды. Но на этом проблемы не закончились, квартиру обокрали. В период торжественно и с размахом начатого в Мурманской области отопительного сезона, здесь тепла ещё не встречали. Но зато в этом доме разгар другой страды - меняют трубы. Весь двор перерыт, а трактор мешает жителям дома пройти в подъезд.

- У нас все стоят холодные трубы. И звонили, сказали, что продуем, придём, - рассказывает Нина Виноградова, житель дома № 8 по улице Лейтенанта Кривошеева. - До сих пор всё ходят. Я уже неделю замерзаю, у меня сутками горит газ.

Зато грабителям залезть в квартиру Сергея Кнезева через подкоп, который образовался ввиду ремонтный работ во дворе, оказалось легко. В комнате есть люк для доступа к трубам отопления и водоснабжения, именно через него злоумышленники и проникли в затопленную фекалиями квартиру, вытащив из неё все ценное. А выходили воры уже через дверь, прихватив в прихожей, видимо для удобства, запасной комплект ключей. Правоохранительные органы отреагировали, завели дело. А как добиться реакции управляющей компании, хозяин квартиры не знает.