Залпом из пушки ознаменовали церемонию посвящения в первокурсники Нахимовского училища

Командующий Северным флотом поздравил и учащихся Мурманского Нахимовского училища, правда, пока не с высокими результатами в учебе или спортивной деятельности, а с посвящением. Торжественное обязательство дали 80 первокурсников, поступивших в учебное заведение в 2020 году.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Я надеюсь, что многие из вас станут военными моряками, командирами кораблей, соединений и объединений, продолжат лучшие традиции российского Военно-морского флота. Но самое главное, чтобы каждый из вас был человеком чести, беззаветно любил нашу Родину – великую Россию – и всегда оставался верен военно-морскому братству».

Для курсантов устроили небольшое театрализованное представление, во время которого офицер училища в образе Нахимова напутствовал потомков.

После выступления в честь нового поколения моряков был дан пушечный залп.

По традиции, недавно зарождённой в училище, нахимовец старшего курса передал «Звезду моряка» представителю первокурсников. После этого все воспитанники исполнили гимн училища.

Напомним, мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища начал работу 1 сентября 2017 года. Сегодня в училище учится 480 человек на шести курсах. Первый выпуск состоится в 2022 году.