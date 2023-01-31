Заместитель главврача областного онкодиспансере и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев отправился добровольцем на Донбасс

Роман Пономарев, врач-онколог, доброволец: «Считаю, что эта поездка нужна и хотел бы, чтобы и мои коллеги, кто хочет, тоже присоединились. Хотя бы, как и я, на месяц. А дальше кто-то новый приедет и будет помогать ребятам».

По его признанию, решение было взвешенным и давно обдуманным, но возможность представилась только сейчас.

Роман Сергеевич взял отпуск на месяц и улетел помогать людям. При этом, в Мурманске его остались ждать жена и две 6-летние дочки. Помощь в поездке оказали коллеги из «Народного фронта».

Как только он прибыл на место, сразу начал работать - сначала в перевязочной, потом в операционной. Доброволец помогает не только военнослужащим, но и мирным гражданам в одном из госпиталей. Медикаменты есть, благодаря гуманитарным миссиям, но часть из них, врач привёз с собой.

Роман признаётся, что некий страх, конечно, присутствует, но чувство долга и то, что он здесь нужен гораздо сильнее.

Роман Пономарев, врач-онколог, доброволец: «Считаю, что эта поездка нужна и хотел бы, чтобы и мои коллеги, кто хочет, тоже присоединились. Хотя бы, как и я, на месяц. А дальше кто-то новый приедет и будет помогать ребятам».