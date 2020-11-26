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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.20 19:30

Заместитель губернатора и региональный министр образования пошли в детский сад, потом в школу и в «Квантолаб»

Школа с экспериментальной оплатой питания, современный детский сад и «Квантолаб» – основные остановки Елены Дягилевой и Ольги Дзюбы.

Пару лет назад гаджиевская школа №279 отказалась от услуг комбината школьного питания большого ЗАТО. Столовая стала работать сама на себя. Опыт пока, уверяет директор школы, приносит только положительные результаты. Но это далеко не все успешные эксперименты: в учреждении ввели электронные карточки для школьников – так называемые УЭШки. Нововведения оценила и комиссия областного правительства в составе вице-губернатора и профильного министра.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Родители дома, пользуясь сайтом, отмечают, будет ли ребёнок завтракать или обедать. Систему пропуска сделали, то есть родители имеют возможность отслеживать, как ребенок пришёл в школу, ушёл из неё. Это те инструменты, которые, я уверена, важны».

Руководство школы отметило, что благодаря такой системе количество получающих обед школьников увеличилось больше чем вдвое. Заинтересовались представители правительства и детским садом в Гаджиево. Отметили необычный внешний дизайн, однако, ещё больше их впечатлило наполнение учреждения. Игрушки и учебные материалы доступны воспитанникам не только в группах: все выставки, книги и прочие предметы в коридорах также разрешено брать и изучать. К слову, об обучении. Большим шагом вперёд в техническом образовании в ЗАТО стали «Точки роста» и в, частности, «Квантолаб», расположенный на территории 10-го судоремонтного завода в Полярном.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Помимо профориентации стандартного варианта, здесь формируется тот пласт будущих инженеров, который понимает, к чему они идут и больше возможность воспитать инженеров для наших заводов».

Благодаря 3Д проектированию дети создают модели судов - буквально постигают азы кораблестроения. Это невероятно развивает образное мышление и формирует в ребёнке инженерно-технические навыки. В целом, обзорной поездкой в большое ЗАТО вице-губернатор и министр образования региона остались довольны, отметили плюсы новых методик и моменты, которые ещё следует усовершенствовать.

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