Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева посетила кадетский корпус Североморска

В рамках рабочего визита в Североморск вице-губернатор Елена Дягилева посетила кадетский корпус. Здесь она ознакомилась с выставкой заслуженного художника России и мастера отечественной исторической живописи Павла Рыженко, которая будет открыта в учреждении до 22 марта. Также Елена Васильевна узнала, как живут и учатся кадеты.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Не удержалась спросить у ребят, как им живётся, хорошо ли их кормят. На что бодро, весело и энергично отвечают: «Да, всё вкусно и здорово, даже шоколадки дают». Поэтому, впечатления от учреждения замечательные. Видна строгая дисциплина».

Визит в кадетский корпус для Елены Дягилевой не случаен. Для начала она оценила обновления, которые произошли здесь в прошлом году. А затем обсудила вопрос ремонта кровли, который необходимо выполнить в этом.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас с директором обговорили этот момент, ремонт кровли надо завершить к началу нового учебного года, до конца летнего периода нужно обязательно закрыть этот вопрос. Предусмотрели средства в областном бюджете для того, чтобы отремонтировать кровлю».

Кроме того, вице-губернатору рассказали, что в учреждении мечтают открыть класс для девочек-кадет. Елена Васильевна одобрила такое предложение и пообещала рассмотреть возможность его реализации.