Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова посетила Кандалакшский район

Во время рабочего визита она встретилась с получателями региональной субсидии на развитие инфраструктуры.

Объектами для посещения стали два места. Первое – строящийся комплекс придорожной инфраструктуры. На его реализацию индивидуальный предприниматель получил 800 тысяч рублей. Второй проект по строительству мини-гостиницы в Кандалакше.

Конкурсные отборы на предоставление субсидий проводится регулярно. Поддержку можно получить при реализации проектов по двум специализациям: «Инфраструктурные» – создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры. С этого года максимальный размер выплат равен 1 миллиону рублей. Второе направление - «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности». Финансовая помощь предназначена для приобретения оборудования, необходимого для осуществления деятельности. Максимальный размер данной поддержки – 500 тысяч рублей.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Я хочу ещё раз напомнить, что всех, кто ещё желает, может подать заявление на эту господдержку. До 3 сентября можно обратиться в комитет по туризму, пройти отбор и получить эту субсидию, которую возвращать не нужно, это не займ. Просто инвестировать в своё дело, в развитие своего проекта, в закупку оборудования».