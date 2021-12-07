Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова провела онлайн-презентацию инвестиционного и туристического потенциала Заполярья представителям Швеции

Мурманской области есть чем заинтересовать коллег из Швеции, уверена вице-губернатор Ольга Кузнецова. Прежде всего, это промышленность региона - масштабные инвестиционные проекты, которые реализуют в сфере логистики, «белой металлургии» и «зелёной» энергетики, среди них и развитие транспортного комплекса.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году началось строительство нового угольного порта «Лавна»с грузооборотом до 18 млн тонн в год. Порт будет полностью введён к концу 2023 года, одновременно с этим будет построена новая железнодорожная ветка длиной 56 км к этому порту.

Пока иностранцы редко приезжают в Заполярье, но на то есть объективные причины. Гостевой потенциал Мурманской области только растёт, Заполярье - регион, который может предоставлять качественные и востребованные услуги в сфере туризма круглогодично. Средний чек путешественников не только не снизился, но и вырос в сравнении с доковидным 2019 годом.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Иностранные туристы, которые посещали наш регион сейчас, к сожалению, не могут путешествовать в Мурманскую область. Но внутри страны, благодаря программам поддержки, которые запущены на федеральном уровне, так называемому «туристическому кэшбеку», российские туристы полностью восстановили туристический поток».

Вопросы сотрудничества в Арктике особенно актуальны как для России, так и для Швеции. Взаимодействие в региональных многосторонних структурах, укрепление безопасности, двустороннее развитие бизнеса, а также взаимодействие в сфере экологии - таковы основные направления совместной работы.