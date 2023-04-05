День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.23 19:30
Заместитель командира взвода 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота Александр Панасюк – Герой России
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу наградил заместитель командира взвода 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота Александра Панасюка медалью «Золотая Звезда».
Высшего звания страны – Героя России – Александр Панасюк был удостоен за взятие укрепрайона противника.
Со своей группой Панасюк несколько суток удерживал стратегически важную высоту.
С присвоением звания старшего прапорщика поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Гордимся защитниками Отечества, бесстрашными воинами-северофлотцами», - написал глава региона на своей странице в соцсетях
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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