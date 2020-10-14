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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.20 19:30

Заместитель министра и мамы особенных детей вместе ищут решение трудных проблем

Светлана Виденеева встретилась с мамами особенных детей ЗАТО Александровска. Рабочая поездка первого заместителя министра труда и социального развития нашего региона состоялась в связи с многочисленными вопросами родителей. Часть из них касалась деятельности в рамках ограничительных мер борьбы с коронавирусом.

Из-за пандемии несколько месяцев были закрыты реабилитационные центры, учреждения поддержки и помощи населению, все воспитанники групп временного пребывания были отправлены по домам. Это стало серьёзным испытанием для родителей особенных детей.

Но это, уверяет мама ребёнка-инвалида Ярослава Сергеева, лишь часть проблем, которые вызвали ограничительные меры. Дети оказались отрезанными от образовательного процесса. Вся учебная деятельность легла на плечи родителей и социальных работников.

Ярослава Сергеева, мама ребёнка-инвалида, г. Снежногорск: «Педагоги взаимодействуют с нами, но надо, чтобы педагог занимался с детьми. Мы занимаемся, делаем все указания, пишем, читаем. Но одно дело, когда это делают родители, а другое – педагоги. Для этого есть образование, для этого мы ходим в школу, родители всё сделать не могут».

Дистанционное обучение, для особенных деток не подходит, утверждают мамы. Только благодаря соблюдению строгих правил центры, включая александровский, удалось вновь открыть. Сегодня 9 детей проводят там время днём и 8 – круглосуточно. И это, считают, специалисты, уже победа.

Светлана Виденеева, первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «У нас другие методики, они больше ориентированы на формы игровые, но это процесс непрерывный. Поэтому мамы должны быть спокойны. Мне кажется, что сегодня они услышали нас, прочувствовали этот процесс».

Пришли на встречу с представителем Министерства труда и соцразвития и родители, чьи дети в силу возраста больше не могут посещать центры помощи. Молодые инвалиды из-за специфических особенностей не могут полноценно адаптироваться в обществе. Есть те, кто вполне может работать, но в маленьких городах столь узких специальностей для такой категории граждан мало. Другим, по-прежнему, необходим постоянный уход.

Светлана Юрьевна убеждает, что выход есть, необходимо найти активных людей и создать общественную организацию. Общество сможет рассчитывать на материальную поддержку властей посредством грантов.

Светлана Виденеева, первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Это, своего рода, разгосударствлевание услуг. Это возможность выбрать человеку альтернативу того, что предоставляется на площадке госучреждений. Это возможность более широкого диапазона оказания соцуслуг в любых режимах дня».

Общественников и родителей Виденеева пригласила прийти на консультацию в министерство. По мнению заместителя министра труда и социального развития, это весьма перспективная идея для большого ЗАТО. Таким образом, в созданной организации, вполне можно будет трудоустроить и самих молодых инвалидов.

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