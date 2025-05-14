Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Мурманск

Он провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом и обсудил развитие регионального рыбохозяйственного комплекса, а также вопросы экологии.

Наша область играет значимую роль в сфере рыболовства. За период реализации механизма инвестквот в Заполярье построено восемь заводов и шесть судов. Успехи региона в этой сфере отметил и вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев, посетивший работал в Мурманск с рабочим визитом.

Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства РФ: «Это один из значимых регионов России по многим направлениям экономики. Субъект известен своими залежами полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Развита горнорудная промышленность, в частности добыча и обогащение сырья для производства фосфорных удобрений. Заметную роль играют металлургия, транспортный комплекс, а также туризм».

За 6 лет реализации нацпроекта «Экология» Мурманская область участвовала в программах «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». Сейчас в регионе запланирована реализация мероприятий федеральных проектов «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и снова «Сохранение лесов».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тема экологии для нас приоритетна. За последние пять лет мы радикально сократили количество выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и отходов. И вы видели свалку в Дровяном, сейчас эта территория представляет собой безопасную среду».

Глава региона акцентировал внимание на логистике, отметив важность Мурманского транспортного узла и порта «Лавна». Кроме того, сейчас активно ведётся работа по газификации региона, которая изменит и экологическую ситуацию, и благоприятно повлияет на промышленный уклад.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область – форпост и флагман развития российской Арктики. У нас расположен глубоководный и незамерзающий опорный порт Северного морского пути. Сегодня он уже входит в топ-5 по грузообороту. Объём инвестиций, который вложен за последние пять лет в реальные проекты, – 1,5 трлн рублей, а в инвестпортфеле региона более 300 проектов на сумму порядка 3,2 трлн рублей. Уже создано более 9,5 тысячи рабочих мест».

В рамках рабочей поездки Дмитрий Патрушев и Андрей Чибис осмотрели территорию бывшей городской свалки твёрдых отходов, расположенную в Дровяном. Работы по её рекультивации велись в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна». А затем в порту Мурманска состоялся осмотр новейшего рыболовецкого судна «Капитан Соколов», построенного в рамках механизма инвестиционных квот.

Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства РФ: «Механизм инвестквот придал новое дыхание строительству рыбопромысловых судов в РФ. Это судно одно из самых лучших. На сегодняшний день оно может хранить порядка тысячи тонн улова и в сутки производить порядка 150 тонн консервов и мороженной рыбной продукции. Интересно, что есть конструктивные особенности постройки носа судна. Оно увеличивает пространство для экипажа и улучшает мореходное плавание».

Судно будет работать на Северном бассейне. Его морозильное оборудование способно хранить до 1 тысячи тонн рыбы.

В рамках визита вице-премьера в Мурманскую область состоялось совещание по утилизации затонувшего плавучего дока 82 судоремонтного завода в Росляково. Сооружение ушло на дно в октябре 2018 года при выводе авианесущего крейсера «Кузнецов».

Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства РФ: «Сейчас будет организована работа по созданию проекта по утилизации плавучего дока, а далее мы приступим к работам. Размер дока крайне большой и эта работа аналогов не имела. Но мы понимаем, как это сделать, у нас есть проектные институты, которые готовы за эту работу взяться и через какое-то время провести удаление этого объекта».

По итогам совещания Минтрансу и Росморречфлоту вместе с регионом поручено оперативно разработать и утвердить «дорожную карту» по организации процесса утилизации дока.