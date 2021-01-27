Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России ожидается в марте

198 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+98), Кандалакшском (+30) и Кольском (+16) районах.

Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнётся в марте, сообщает информационное агентство РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе института Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации. А в марте может начаться заметное снижение числа инфицированных.

2,7 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для обеспечения более 300 тысяч амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией выделят Минздраву России. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Отмечается, что Минздрав должен обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов РФ средств не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения. Кроме того, министерство должно вести контроль за их целевым и эффективным использованием. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев заражения COVID 19.