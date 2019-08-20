Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко поддержал предложение Андрея Чибиса

Глава Мурманской области выступил на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Москве с предложением о введении повышающих коэффициентов при расчёте финансирования программ благоустройства в северных регионах. Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко предложение Андрея Чибиса поддержал.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области сообщил, что видит необходимость в запуске проекта по модернизации облика военных городков. Городская инфраструктура там сильно изношена, а территории гарнизонов в программы и проекты по её обновлению не попадают. Также Андрей Чибис рассказал о принятых мерах по благоустройству других городов Мурманской области. Так, например, создан оперативный штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий. С его помощью удалось быстро справиться с последствиями зимы – снегом и наледью. Помимо этого глава Мурманской области предложил ввести повышающие коэффициенты при расчёте финансирования программ благоустройства в северных регионах. Эта мера может увеличить финансирование для области.