Замыкание электропроводки привело к серьёзному пожару на судне

Специалисты МЧС определились с причиной серьёзного пожара на рыболовецком траулере, который тушили в доке судоремонтного завода в мурманском порту 10 февраля.

Огонь разгорелся на верхней палубе стоящего на ремонте краболова «Камчатский лосось». В тушении судна, приписанного к порту Петропавловск-Камчатский, участвовали 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Несмотря на серьёзные силы, справиться с огнём удалось не сразу. Через два с половиной часа пожар удалось локализовать, однако, полностью ликвидировали его лишь к двум часам ночи 11 февраля. Огонь успел повредить рубку, верхнюю палубу и каюты. Жертв удалось избежать, экипаж краболова вовремя эвакуировали.

Теперь же стали известны причины возгорания. Согласно версии специалистов МЧС, сложный пожар на рыболовецком судне вызвало короткое замыкание в электропроводке.