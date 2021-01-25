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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.21 19:30

Занавес! Артисты соскучились по эмоциям зрителей

После долгого перерыва из-за пандемии коронавируса артисты вновь вышли на любимую сцену, чтобы порадовать зрителей новыми постановками.

Почти год артисты Драматического театра Северного флота провели без привычных зрителей. Но всё это время они не сидели без дела. Труппа продолжала репетиции в надежде на скорейшее возобновление работы и также готовила новые постановки.

Алексей Башкиров, артист Драмтеатра Северного флота: «Театр без зрителя существовать не может.  И то, что мы год работали без главной составляющей нашей театральной жизни, сказывается. Да, мы репетировали спектакли, работали над премьерами, над спектаклями репертуарными, но не видели глаз и не получали энергию, обратную отдачу».

Открыть новый сезон, который зрители ждали почти год, артисты решили новым спектаклем «Страсти по-итальянски». Эта уникальная музыкальная комедия создана самими актерами. Такого, признаются театралы, на заполярной сцене ещё не было.

Алексей Башкиров, артист Мурманского областного Драмтеатра Северного флота: «Это, можно сказать, хорошо отработанная импровизация. В спектакле используется очень много непривычных для зрителя и театральной сцены Мурманска приёмов. Я открывать их не буду, потому что зрители должны видеть их на сцене, а не слышать от меня. Но скажу, что спектакль очень насыщен диалогами, игрой, музыкой, танцами».

Однако это не единственная новая постановка, которой порадуют артисты своего зрителя. Уже в конце недели состоится премьера спектакля «Ботинки на толстой подошве» по пьесе Петра Гладилина. Дальше больше.

Александр Шарапко, главный режиссер Драматического театра Северного флота:  «В перспективе - Юрий Вячеславович сейчас работает над пьесой Аси Волошиной по произведению Оскара Уальда». Я планирую заниматься Пушкиным - «Пиковой дамой». Поэтому планы у нас такие, но это на ближайшее время. А сейчас репетирую сказку».

Но не только премьерами радует театр Северного флота. Также труппа успела пополниться новыми артистами. Некоторые из них уже выступили на открытии сезона, а кто-то скоро впервые выйдет на мурманскую сцену.

Александр Шарапко, главный режиссер Драмтеатра Северного флота: «К нам в труппу пришло много молодых ребят. Обновился состав. Последнее поступление – двое ребят из Тюмени приехали к нам, очень славные ребята. Один в этом спектакле играет, а девочка будет играть позже. Они сейчас очень плотно входят в репертуар».

Узнать о предстоящих спектаклях и премьерах можно на сайте и в официальной группе театра. Также, артисты сообщают, что сейчас билеты можно приобрести онлайн или в кассах через безналичный расчёт. Такие меры установлены для санитарной безопасности.

Напомним, что посещать театр можно только в масках, а зал должен быть заполнен не более чем на 50%.

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