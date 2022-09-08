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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.22 19:30

Занавес! Мурманский областной театр кукол открывает юбилейный театральный сезон

24 сентября состоится первый спектакль в новом - 90-ом сезоне. В театре обновился не только репертуар, но и актёрский состав. На сцене уже полным ходом идёт репетиция премьерного спектакля «Сказка о капризной принцессе и Короле лягушке». За постановку ответственен режиссёр Петр Васильев, который приехал к нам из Санкт-Петербурга.

В этом году театр кукол открывает свой 90-й юбилейный театральный сезон, репертуар учреждения рассчитан на широкий круг зрителей как маленьких, так и взрослых. 

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Этот сезон будет для нас очень важный, очень значимый. Мы запланировали огромное количество мероприятий, всё это перечислить, наверное, это невозможно. Прежде всего, новые постановки: мы будем ставить спектакли для детей разного возраста и для очень маленьких, и для подростков. Спектакли для взрослых, которые очень любят наши северяне в возрасте».

Раз в пять лет театр организует в Мурманском областном краеведческом музее выставку кукол. Юбилейный театральный сезон не станет исключением, экспозицию планируют открыть 1 июня будущего года.  А чтобы порадовать северян, театр со спектаклями будет выезжать в самые отдаленные населённые пункты Мурманской области. 

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Совсем недавно мы посетили село Ловозеро, летали на вертолёте в Краснощелье, на этой неделе были в Ревде, а до этого мы ездили в Туманный, Териберку. В октябре мы поедем в Умбу, в Варзугу. Постараемся побывать в самом дальнем уголке нашего края. В течение сентября-октября мы эту программу проведем».

С 17 по 18 сентября у нас состоятся гастроли Кстовского театра кукол, которые проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи». Будут представлены спектакли «Мэри Поппинс», «Винни-Пух и все-все-все» и «Волшебник изумрудного города». Ответный визит в Кстово мурманчане нанесут в ноябре.

Помимо новых гастролей и новых спектаклей в театр кукол приехали трое молодых артистов из Екатеринбурга.

Александр Сапожников, актёр Мурманского областного театра кукол: «Здесь гораздо интересней. Мы ни капельки не жалеем, что приехали именно сюда, потому что здесь гораздо больше возможностей, здесь есть всё, что нам нужно».

Дарья Юшина, актриса Мурманского областного театра кукол: «Очень рады, что театр предоставляет всё, что необходимо, чтобы можно было реализовать свои задумки в жизнь».

В юбилейный сезон мурманчан ожидают премьеры спектаклей «Новогодний переворот», «Мышка ищет маму», «Улитка и Кит» и «Алиса в стране Чудес».

Подробная информация указана на сайте Мурманского областного театра кукол.

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