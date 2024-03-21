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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.24 19:30

Занавес: «Отель двух миров» - философская пьеса о любви

Накануне Дня театра и собственного 85-летия драматический театр провёл генеральную репетицию премьеры спектакля «Отель двух миров», который зрители смогут увидеть уже 22 марта в 7 часов вечера.

Философская притча – именно так называют произведение, поставленное по пьесе франко-бельгийского драматурга, которую тот написал ещё в 1999 году.

В драмтеатре завершили работу над новой постановкой, за основу которой взята пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта – франко-бельгийского драматурга. По сюжету, мажор и циник, ехав за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попадает в аварию, после корой в мире реальном он находится в коме, а его душа – в месте под названием «Отель двух миров».

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Это философская пьеса. Она исследует момент по поводу высшего провидения, по поводу божества и, ко всему прочему, это пьеса о любви. Могут ли молодые люди, встретившись в состоянии комы, узнать друг друга, полюбить друг друга. Это такая фантастическая, я даже сказал бы, фэнтезийная история. Ко всему прочему очень глубокая и философская».

По словам режиссёра-постановщика, во время спектакля, артисты скорее задают вопросы, чем отвечают на них. Но каждый зритель должен найти собственное объяснение происходящему. Работа заставляет задуматься над темой духовных и материальных ценностей, при этом не лишена юмора.

Спектакль начали готовить в конце января, а так как сроки были сжатыми, то на репетиции были брошены все силы.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «У нас оригинальный свет. Это художник по свету Павел Куделькин. У нас свой оригинальный звук. Музыка полностью написана заведующим музыкальной частью Анатолием Шаховым. У нас дебют нашего нового молодого главного художника. У нас полностью оригинальное всё: оформление сцены, весь реквизит. Всё делалось в театре».

Уверенно можно сказать, что работой наших северных артистов мы гордимся. Приходите оценить их работу и старания, премьера спектакля состоится 22 марта.

 

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