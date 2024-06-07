Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%В Мурманской области расширен перечень граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.24 19:30

Занавес: «Свои люди - сочтёмся»

Мурманский Драматический театр Северного флота готовится к премьере пьесы Александра Островского.

В Драматическом театре Северного флота проходят финальные репетиции перед премьерой спектакля «Свои люди – сочтёмся».

Александр Островский была написал комедию ещё в 1849 году, но, как и любая классика, она актуальна и сегодня. Большинство зрителей учреждения культуры – это молодёжь, поэтому и пьесу ставят в авантюрной и небанальной манере.

Для большего погружения в тему главный режиссёр театра внёс в постановку элементы эммерсивного спектакля. Актёры будут присутствовать не только на сцене, но и в зрительном зале.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического тетра Северного флота, режиссёр-постановщик спектакля «Свои люди – сочтемся»: «Спектакль получается весёлый, озорной, хулиганский даже. Мы тут немножко даже зрителя как-то побеспокоим».

Такие необычные решения помогают зрителям намного лучше понять героев. А знакомая многим со школьной скамьи классика становится более интересной и для гостей, и для актеров.

Светлана Гришкеева, артист Драматического тетра Северного флота: «У нас не бытовое решение, поэтому идея спектакля более ярко просматривается и воспринимается. И вообще, работать в таком жанре интересно».

Стоит отметить, что свежим глотком для классики стали и новые актёры. Самому молодому артисту труппы всего 21 год, а одну из главных ролей – приказчика Подхалюзного исполнит 24-летний Константин Тимофеев.

Константин Тимофеев, артист Драматического тетра Северного флота: «Я стараюсь сделать так, чтобы моего персонажа как раз поняла молодёжь, потому что, скорее всего, старшее поколение, которое придёт, осудит моего персонажа и скажет, что я не прав, что вообще так делать не надо».

Спектакль сможет удивить зрителя и реквизитом: костюмы и декорации выполнены в стиле Дымковской игрушки, что ещё лучше передает атмосферу купеческого дома, в котором разворачиваются главные действия постановки.

Насладиться классикой можно будет уже в выходные, премьера пьесы состоится 8 июня. Также показы пройдут 9 и 12 в Драматическом театре Северного флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика