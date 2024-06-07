Занавес: «Свои люди - сочтёмся»

Мурманский Драматический театр Северного флота готовится к премьере пьесы Александра Островского.

В Драматическом театре Северного флота проходят финальные репетиции перед премьерой спектакля «Свои люди – сочтёмся».

Александр Островский была написал комедию ещё в 1849 году, но, как и любая классика, она актуальна и сегодня. Большинство зрителей учреждения культуры – это молодёжь, поэтому и пьесу ставят в авантюрной и небанальной манере.

Для большего погружения в тему главный режиссёр театра внёс в постановку элементы эммерсивного спектакля. Актёры будут присутствовать не только на сцене, но и в зрительном зале.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического тетра Северного флота, режиссёр-постановщик спектакля «Свои люди – сочтемся»: «Спектакль получается весёлый, озорной, хулиганский даже. Мы тут немножко даже зрителя как-то побеспокоим».

Такие необычные решения помогают зрителям намного лучше понять героев. А знакомая многим со школьной скамьи классика становится более интересной и для гостей, и для актеров.

Светлана Гришкеева, артист Драматического тетра Северного флота: «У нас не бытовое решение, поэтому идея спектакля более ярко просматривается и воспринимается. И вообще, работать в таком жанре интересно».

Стоит отметить, что свежим глотком для классики стали и новые актёры. Самому молодому артисту труппы всего 21 год, а одну из главных ролей – приказчика Подхалюзного исполнит 24-летний Константин Тимофеев.

Константин Тимофеев, артист Драматического тетра Северного флота: «Я стараюсь сделать так, чтобы моего персонажа как раз поняла молодёжь, потому что, скорее всего, старшее поколение, которое придёт, осудит моего персонажа и скажет, что я не прав, что вообще так делать не надо».

Спектакль сможет удивить зрителя и реквизитом: костюмы и декорации выполнены в стиле Дымковской игрушки, что ещё лучше передает атмосферу купеческого дома, в котором разворачиваются главные действия постановки.

Насладиться классикой можно будет уже в выходные, премьера пьесы состоится 8 июня. Также показы пройдут 9 и 12 в Драматическом театре Северного флота.