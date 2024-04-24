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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.24 19:30

Занавес: в Мурманске раскрыли «Секрет голубки»

Детективный спектакль впервые поставили на сцене Дома культуры «Первомайский».

Юные актеры Дома культуры «Первомайский» впервые показали мурманчанам детективный спектакль «Секрет голубки». Это первый, но, возможно, не последний детектив с экшн-сценами в репертуаре театра «Диво».

Тамара Филькина, режиссёр образцового самодеятельного коллектива театр «Диво»: «Я всё время ставила сказки, пьесы, новогодних очень много праздников сделала, а вот детективную историю я поставила впервые. Это интересная история. Как всегда, что-то случается, потом это начинают расследовать».

На сцене рассказали историю о похищении знаменитой картины из музея, на крыше которого живут кот – смотритель экспонатов и почтовый голубь. Узнав о произошедшем, герои начинают расследовать дело.

Софья Белорукова, участница образцового самодеятельного коллектива театр «Диво»: «В этом спектакле я играю голубку. У меня такая нежная, очень красивая роль. Голубка сидела на картине и ей было на ней очень скучно. А тут картину украли, и она решила улететь, посмотреть мир. Она ничего не знает, такая стеснительная, застенчивая вся. Мне эта роль очень нравится, мне она подходит».

Роль главного злодея в этом спектакле исполняет Мая Резенкова. Девушка 7 лет играет в театре «Диво» и не раз выезжала с коллективом на фестивали, где трупа завоевывала различные награды. Мая мечтает стать профессиональной актрисой

Мая Резенкова, участница образцового самодеятельного коллектива театр «Диво»: «Я в этом спектакле играю второстепенную роль - кошку Лору. Я в этом спектакле считаюсь и хорошей, и плохой. Хорошей, потому что я помогла вернуть картину, а плохой, потому что я её и украла».

Все постановки самодеятельного коллектива театра «Диво» собирают аншлаги. Поэтому «Секрет голубки» покажут на сцене Дома культуры «Первомайский» ещё дважды.

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