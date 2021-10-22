Занесённых в Красную книгу Мурманской области европейских косуль запечатлела фотоловушка, установленная в заповеднике «Пасвик»

Кроткое видео опубликовано на странице природного парка в социальной сети «ВКонтакте».

Косули относятся к роду оленевых, имеют небольшие размеры, весом до 32 кг. В п. Раякоски косуля обычное явление, здесь её подкармливают в холодное время года местные жители.

Несмотря на то, что у нас этот вид занесён в Красную книгу, а в целом он относится к животным минимального риска.