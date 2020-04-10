Занимайтесь физической культурой дома – Ирина Андреева

Самоизоляция - фактическое заточение в четырёх стенах - не всем по душе. Но сегодняшняя эпидемиологическая обстановка обязывает всех нас оставаться дома и не выходить на улицу. Поэтому помимо магазинов, ресторанов и других общественных мест закрыты и спортплощадки.

Из-за пандемии коронавируса в Мурманске и области уже давно отменены все спортивные мероприятия. Закрыты фитнес-центры и даже на открытых уличных кортах нельзя заниматься физкультурой. Для многих такие ограничения стали неожиданностью. Ведь нас с детства учили: «В здоровом теле - здоровый дух». А теперь, чтобы оставаться здоровым, необходимо сидеть дома и не выходить на улицу. Но не стоит отчаиваться, потому что домашние тренировки стали новым трендом. Их в интернете проводят фитнес-тренеры и к ним присоединяются всё больше людей - и взрослых, и детей.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Дорогие мурманчане, есть сейчас море возможностей, такие интересные упражнения предлагаются в интернете для занятий дома. Вы можете даже свои виды спорта по-новому пересмотреть. Так много упражнений предлагается на координацию движений, на различные виды растяжки, силовых упражнений. Посмотрите их. Занимайтесь физической культурой дома, нельзя выходить на спортивные объекты».