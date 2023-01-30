Занятия по танковой и артиллерийской подготовке проходят в арктических условиях днём и ночью

В Мурманской области на полигонах Печенского муниципального округа проходят практические занятия по танковой и артиллерийской подготовке с военнослужащими бригады морской пехоты Северного флота.

Крупнокалиберный пулемет «Корд», установленный на башне танка Т-80, может «работать» как по наземным, так и по воздушным целям. На расстоянии нескольких сотен метров, стрелок легко поражает сигнальную ракету.

Денис, командир танка: «В машину садимся после сигнала. По готовности начинами движение… Первый выстрел должен произойти через 10 секунд».

Командир танка не шутит, у экипажа, стоящего рядом с машиной, есть считанные секунды, чтобы привести все механизмы в боевой режим. Стреляют танкисты не останавливаясь - на ходу, ведя поиски едва заметной белой цели. Внутри, пусть это и не видно, кипит работа, каждый на своём месте…

Сергей, заместитель командира батальона: «Стараемся, чтобы все члены экипажа были взаимозаменяемыми, чтобы и командир танка умел управлять машиной, а все умели стрелять с этой машины».

Корректировать огонь можно с помощью коптеров, их успешно применяют и минометчики. Благодаря разведданным с беспилотника поразить цель военнослужащие могут на расстоянии до 3-х километров.

Исмаил, командир миномётного расчёта: «Чтобы был один единый механизм у нас, для этого и проводятся такие учения».

Занятия проходят в арктических условиях на полигонах в Печенгском округе как днём, так и ночью под руководством опытных офицеров, применяющих навыки, полученные во время специальной военной операции. На подготовке военнослужащие до автоматизма отрабатывают навыки обороны, атаки, и позиционных боев.