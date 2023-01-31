День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 19:30
Занятия проводят офицеры и опытные инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции
На военном полигоне в районе посёлка Печенга Мурманской области проходят занятия по боевому слаживанию артиллеристских подразделений отдельной мотострелковой бригады Северного флота.
Практические занятия проводят офицеры и опытные инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции. На тренировках военнослужащие отрабатывают навыки по развертыванию, занятию огневых позиций и подготовке самоходных артиллерийских установок «Акация», а также реактивных систем залпового огня «Град».
После всестороннего изучения местности и вскрытия цели с помощью воздушной разведки артиллеристы выполняют огневые задачи по подавлению и уничтожению сил и средств условного противника. Особое место в работе расчётов занимает слаженность действий каждого артиллериста.
Арман, заместитель командира взвода: «Надо просто понимать друг друга».
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