На военном полигоне в районе посёлка Печенга Мурманской области проходят занятия по боевому слаживанию артиллеристских подразделений отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Практические занятия проводят офицеры и опытные инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции. На тренировках военнослужащие отрабатывают навыки по развертыванию, занятию огневых позиций и подготовке самоходных артиллерийских установок «Акация», а также реактивных систем залпового огня «Град».

После всестороннего изучения местности и вскрытия цели с помощью воздушной разведки артиллеристы выполняют огневые задачи по подавлению и уничтожению сил и средств условного противника. Особое место в работе расчётов занимает слаженность действий каждого артиллериста.

Арман, заместитель командира взвода: «Надо просто понимать друг друга».