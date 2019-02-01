Занятия в 21-й мурманской школе приостановлены из-за низкой температуры

А с жалобой родителей, поданной в Роспотребнадзор, разбирались уже в суде.

Глава администрации города Андрей Сысоев приехал проверить, как идут работы по установке дополнительных обогревателей.

Пустые коридоры, тишина и одиноко висящие на крючках в гардеробе рукавички и пакеты с формой для физкультуры. В 21-й школе со вторника приостановлены занятия. Дети учатся дома, получая задания дистанционно через интернет. Толчком для принятия такого решения послужила жалоба родителей на холод в вестибюле и коридорах учебного заведения.

- Нам нужно будет обязательно запланировать все работы, которые мы проведём в весенне-летний период при подготовке к следующему учебному году, для того, чтобы утеплить холлы и рекреации. Это первое, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - И второе, надо досконально разобраться с договором теплоснабжения сМурманской ТЭЦ, потому что анализ, который мы сегодня имеем по объёму и качеству теплоносителя в период низких температур воздуха, вызывает вопросы.

Тепловые завесы, которые сейчас устанавливают над дверьми, должны помочь привести температурный режим в соответствие с требованиями санитарного законодательства. К слову, проверка, проведенная специалистами, нарушений в работе системы отопления не выявила.

- Вчера состоялось судебное заседание, на котором были рассмотрены документы о заключении договора на проведение ремонтных работ, - сообщила Ия Чемеркина, директор школы № 21 г.Мурманска. - С сегодняшнего дня мы можем вести учебный процесс.

Но внеплановые каникулы, когда уроки нужно учить дома, у ребят продлятся ещё 2 дня. Специалисты завершают установку обогревателей. По плану руководства, за выходные здание прогреется. Школьники вернутся за парты с понедельника.