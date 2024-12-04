Заозерск освобождается от аварийных домов

В Заозерске по программе реновации ЗАТО начали разбирать аварийные законсервированные здания на улицах Матроса Рябинина и Ленинского Комсомола.

Проект реализуют в рамках программы реновации ЗАТО по инициативе губернатора. Она направлена на улучшение качества жизни в пунктах дислокации военнослужащих.

Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск: «Как мы видим, сейчас производится демонтаж старого законсервированного фонда, который очень портил облик города. В рамках реновации за три года на территории Заозерска будет снесено семь домов, которые находятся при въезде, что позволит придать облику более ухоженный и аккуратный вид. Помимо сноса, у нас осуществляется в этом году ремонт крыш одиннадцати многоквартирных домов, у нас проводится ремонт временно незаселенных квартир, также мы ремонтируем дороги».