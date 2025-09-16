«Запад - 2025»: под водой, в море, в небе и на земле – Северный флот активно участвует в учении

Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» нанёс ракетный удар, корабли Северного флота отразили налёт с воздуха, а морские пехотинцы выполнили задачи по противодесантной обороне побережья. Так проходят совместные стратегические учения «Запад - 2025».

Подводный ракетный крейсер «Архангельск» совершил ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Во время боя были применено высокоточное ракетное оружие большой дальности, практическая стрельба по морской цели выполнялась крылатой ракетой «Калибр».

Тем временем морские пехотинцы Северного флота отработали нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности и совершили марш в назначенный район проведения учения. Заняв участок побережья морпехи при поддержке авиации отработали бой с условным противником.

А корабли Северного флота отразили налёт условного противника с воздуха. В Баренцевом море задачи противовоздушной обороны решала Арктическая экспедиционная группировка, возглавляемая БПК «Североморск». Моряки выполнили противовоздушное маневрирование, отработали постановку ложных целей. Боевые расчёты совершили стрельбы по имитированным воздушным мишеням из зенитного ракетного комплекса «Кинжал» и артиллерийских установок. А в ближней морской зоне воздушный налёт авиации условного противника отражала корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко».

Напомним, практические действия войск в рамках учения «Запад-2025» проходят на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.