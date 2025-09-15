«Запад-2025»: на земле, в море, под водой и в воздухе - масштабная тренировка на Северном флоте

На учениях «Запад-2025», стартовавших на прошлой неделе, отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

В установленные нормативные сроки из-под удара условного противника было выведено более 20 единиц воздушных судов из состава смешанного авиационного корпуса. Это часть стратегического учения «Запад–2025», которое охватило многие подразделения Северного флота.

На этом этапе, например, военнослужащие отработали действия дежурных сил по отражению нападения противника с применением современных роботизированных комплексов.

На этом часть тренировки, связанная с авиацией, не закончилась. В воздух подняли самолёты и вертолёты, предназначенные для поиска и уничтожения подлодок в Баренцевом море. Экипажам была поставлена задача обнаружить субмарину условного противника, осуществляющую скрытное патрулирование.

Самолёты Ту-142 и Ил-38 выполнили сброс гидроакустических буев в заданном полигоне. Аппараты способны работать в разных частотных диапазонах, создавая обширное акустическое поле, что позволило обнаружить, классифицировать подводный объект и выявить точные координаты «цели».

Полученная информация о местоположении подводной лодки условного противника в режиме реального времени была передана на вертолёты Ка-27М, которые осуществили дальнейшее слежение. Экипажи выполнили атаку, сбросив практические бомбы по курсу подводной лодки «противника», тем самым принудив её к всплытию.

А корабли арктической экспедиционной группировки в акватории Северного морского пути отработали задачи по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Был поднят корабельный вертолёт, который провёл разведку, уточнил местоположение десантного отряда условного противника и выдал целеуказание на корабль.

Стрельбы, но уже ракетные, выполнили с побережья архипелага Земля Франца Иосифа расчёты комплексов «Бастион». Удар двумя крылатыми ракетами «Оникс» пришёлся по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров.

«Ониксы» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья протяжённостью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут.

Самонаводящаяся ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения.