Запахло выборами: исключенный из КПРФ Артур Попов раскрывает скандальные махинации партийного босса

В Мурманской областной Думе стало на одного беспартийного депутата больше.

Накануне стало известно об исключении из рядов КПРФ Артура Попова. Формально за неуплату взносов. Но, как полагает опальный экс - член КПРФ, он стал жертвой интриг нынешнего секретаря обкома Юрия Ваталина, который избавляется от конкурентов накануне выборов в Мурманскую областную Думу.

Но есть в этой истории и ещё одна подоплека – финансовая. О нечистых на руку партийных боссах мурманских коммунистов давно ходили нехорошие слухи. И сегодня Артур Попов, которого больше не связывает партийная клятва верности, подтвердил наши худшие опасения.

Артур Попов без малого 20 лет был членом КПРФ, так что хорошо знает внутреннюю кухню коммунистов. По его мнению, все дело в желании Юрия Ваталина во чтобы то ни стало избраться в Мурманскую областную Думу. И он избавляется от товарищей по партии, которые могут помешать исполнению его заветной мечты о депутатской зарплате.

Попова исключили, следующими под удар могут попасть Геннадий Степахно и Александр Клементьев.

Артур Попов депутат Мурманской областной Думы: «Впереди конференция, будут разыгрываться мандаты в следующий созыв, в том числе в следующий созыв Мурманской областной Думы. Кто-то один, возможно, и пройдёт, если избиратели проголосуют. Вот за этот единственный мандат - шашки наголо друг на друга».

Внутрипартийная война коммунистов могла бы остаться не замеченной, если бы речь не шла о деньгах. Большие суммы – большие вопросы. Юрий Ваталин собирает в свою партийную казну миллионы.

Юрий Ваталин, секретарь Мурманского обкома КПРФ: «Каждый взял себе надел, кур завёл и в нём сидел».

В своем наделе Юрий Ваталин чувствует себя, судя по всему, вольготно. В частности, с Артура Попова потребовали один миллион рублей, но предоставить расчёт, откуда появилась такая астрономическая сумма, не удосужились.

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы: «Я бы не заплатил этой группе товарищей вообще ни копейки, потому что произошли события, связанные с гуманитарной помощью, когда все коммунисты вместе, в том числе и я. Собирали на автомобиль, отправили его «за ленточку», а там он был продан, судьба этих денег так и неясна. Это был серьёзный внутрипартийный скандал, я так извинений и не дождался. Наверное, они вообще не приносились. Для меня это стало точкой невозврата, разбиралась по этому поводу и военная прокуратура, и прокурор со мной связывался. Автомобиль уже перепродан, а то, как поступили с теми, кто тут собирал гуманитарную помощь, просто свинство самое настоящее».

Свою дальнейшую политическую карьеру Артур Попов больше не связывает с организаций, которую возглавляет Юрия Ваталин, и признался корреспонденту «Арктик-ТВ», что коммунистическим партконференциям предпочитает посещение православных храмов.