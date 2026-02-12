В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.26 19:30

Запахло выборами: исключенный из КПРФ Артур Попов раскрывает скандальные махинации партийного босса

В Мурманской областной Думе стало на одного беспартийного депутата больше.

Накануне стало известно об исключении из рядов КПРФ Артура Попова. Формально за неуплату взносов. Но, как полагает опальный экс - член КПРФ, он стал жертвой интриг нынешнего секретаря обкома Юрия Ваталина, который избавляется от конкурентов накануне выборов в Мурманскую областную Думу.

Но есть в этой истории и ещё одна подоплека – финансовая. О нечистых на руку партийных боссах мурманских коммунистов давно ходили нехорошие слухи. И сегодня Артур Попов, которого больше не связывает партийная клятва верности, подтвердил наши худшие опасения.

Артур Попов без малого 20 лет был членом КПРФ, так что хорошо знает внутреннюю кухню коммунистов. По его мнению, все дело в желании Юрия Ваталина во чтобы то ни стало избраться в Мурманскую областную Думу. И он избавляется от товарищей по партии, которые могут помешать исполнению его заветной мечты о депутатской зарплате.

Попова исключили, следующими под удар могут попасть Геннадий Степахно и Александр Клементьев.

Артур Попов депутат Мурманской областной Думы: «Впереди конференция, будут разыгрываться мандаты в следующий созыв, в том числе в следующий созыв Мурманской областной Думы. Кто-то один, возможно, и пройдёт, если избиратели проголосуют. Вот за этот единственный мандат - шашки наголо друг на друга».

Внутрипартийная война коммунистов могла бы остаться не замеченной, если бы речь не шла о деньгах. Большие суммы – большие вопросы. Юрий Ваталин собирает в свою партийную казну миллионы.

Юрий Ваталин, секретарь Мурманского обкома КПРФ: «Каждый взял себе надел, кур завёл и в нём сидел».

В своем наделе Юрий Ваталин чувствует себя, судя по всему, вольготно. В частности, с Артура Попова потребовали один миллион рублей, но предоставить расчёт, откуда появилась такая астрономическая сумма, не удосужились.

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы: «Я бы не заплатил этой группе товарищей вообще ни копейки, потому что произошли события, связанные с гуманитарной помощью, когда все коммунисты вместе, в том числе и я. Собирали на автомобиль, отправили его «за ленточку», а там он был продан, судьба этих денег так и неясна. Это был серьёзный внутрипартийный скандал, я так извинений и не дождался. Наверное, они вообще не приносились. Для меня это стало точкой невозврата, разбиралась по этому поводу и военная прокуратура, и прокурор со мной связывался. Автомобиль уже перепродан, а то, как поступили с теми, кто тут собирал гуманитарную помощь, просто свинство самое настоящее».

Свою дальнейшую политическую карьеру Артур Попов больше не связывает с организаций, которую возглавляет Юрия Ваталин, и признался корреспонденту «Арктик-ТВ», что коммунистическим партконференциям предпочитает посещение православных храмов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:25«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 76 копеек, доллар теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»