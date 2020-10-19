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Запасное «сердечко» с батарейкой помогает спасать жизнь северянам

Шёл, шёл и упал! Такое может произойти в результате заболеваний сердца. Если вовремя не оказать помощь, то человек может и  умереть. Спасёт только дефибрилляция – восстановление ритма с помощью электрических разрядов, но скорая помощь с необходимым оборудованием не всегда приезжает так быстро, как хочется. Но есть пациенты, которым повезло.

Марзпетуни Петросян, пациент: «Здоровье крепкое было до этого, а потом два раза в обморок падал. Благодаря нашим врачам, они спасли меня. Один раз был в больнице, хорошо, что вовремя помогли, один раз дома было».

Марзпетуни Петросян оказался в числе тех, кого удалось врачам спасти. Чтобы обезопасить дальнейшую жизнь мужчины, ему установят  кардиодефибриллятор - устройство, которое даёт электрический заряд прямо в мышцу сердца и восстанавливает ритм её работы.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции: «Наверное, часто видели, как в фильмах скорая помощь спасает человека, когда он лежит без сознания, практически клиническая смерть у него. И доктора с помощью тока, с помощью, так называемых, «утюгов» большой импульс наносят и таким образом восстанавливают его сердечную деятельность. Так вот, эти устройства вшиваются внутрь человека и позволяют нанести этот удар тогда, когда это необходимо. Они отслеживают работу сердца, и, не дожидаясь скорой помощи, они спасают человеку жизнь».

Устройство размером чуть больше спичечного коробка имеет заряд, которого хватает на несколько разрядов. Сразу после установки прибор программируют, чтобы он чётко отслеживал, когда человеку понадобится его помощь.

Николай Неминущий, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: «Цель моего визита – оказать некую методическую поддержку докторам в плане настройки этого устройства для конкретного пациента, в соответствии с нуждами этого пациента. Сложность в том, что могут быть различные аритмии, разные формы аритмий, поэтому каждый пациент по-своему индивидуален, поэтому мы делаем персональный подбор этой программы под каждого пациента».

Операции по установке кардиодефибриллятора выполняются  за счёт областного бюджета. С каждым годом потребность в таких устройствах возрастает. Сложность заключается в том¸ что человек может не догадываться о рисках внезапной смерти, поэтому врачи советуют вовремя проходить обследования и обращать внимание на любые изменения самочувствия.

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