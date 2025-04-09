Запечатлеть Арктику: художники-плэнеристы продолжают реализацию проекта «Дорогой северных плэнеров»
Однажды Байкал встречал Марию Питч неприветливыми ветрами, однако северная погода оказалась более непредсказуемой - работать художнице пришлось в условиях крайне непривычных. Поэтому полотна и приобретают такую уникальность и наполняются эмоциональностью, уверена мастер.
Мария Питч, художник-пленэрист, г. Москва: «Я знала, что возможно будут суровые условия. А когда вот так ещё доберёшься до Полярного круга и дальше? Здесь необычайные цвета, люди и то, что в обычной жизни мы никогда не видим. Раньше я такого не видела, чтобы в течение минуты поменялось солнце на метель, нас сносит, сметает холсты, а потом проходят 2-3 минуты – и снова солнце. И так несколько кругов. И мы поняли, что мы в Арктике».
Мария решила твёрдо, что вернётся, как минимум, чтобы написать китов. Сегодня же у участников плэнеров задачи иные. Профильная ассоциация художников продолжает реализацию проекта «Дорогой северных плэнеров». Крайней точкой для пейзажных зарисовок стал Полярный. Живописное место открывается с отвесной сопки с видом на гавань, корабли и город.
Наталья Сергеева, заместитель директора по основной деятельности Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Екатерининская гавань – это некая точка притяжения. Её писали различные художники - и профессионалы, и любители».
Арина Хлебникова, член Ассоциации художников-пленэристов, г. Москва: «Мурманск и арктическая среда показали весь свой характер, но мы не испугались, некоторые художники успевает сделать по 2-3 картины. В день у нас по две локации были в Мурманске».
В планах художников посетить 14 городов в Арктической зоне.
Арина Хлебникова, член Ассоциации художников-пленэристов, г. Москва: «В рамках большой программы мы начинаем с Мурманска, дальше у нас Архангельск, Салехард… Завершим во Владивостоке. Каждый раз будет выезжать новая группа художников».
Сотрудники музея ознакомили участников проекта с историей города воинской славы, а также провели короткую экскурсию по Полярному. У 11 художников со всей России работа здесь оставила неизгладимые впечатления.
- В любом случае, очень интересно поработать в таких условиях, потому что работы получаются неожиданными: погода вносит коррективы, остаётся масса впечатлений и воспоминаний, которые потом долго хранятся в памяти.
Итогом работы в каждом регионе станет выставка свежесозданных материалов. Как шутят мастера, ещё мокрые полотна (и это не преувеличение, масло ведь не успело просохнуть) будут радовать первых зрителей. Завершится «дорога плэнеров» в Москве, где художники представят все картины, созданные в рамках проекта.