Запечатлеть Арктику: художники-плэнеристы продолжают реализацию проекта «Дорогой северных плэнеров»

В Мурманской области финальным пунктом плэнеров стал город воинской славы Полярный. Писали мастера Екатерининскую гавань, уже не раз становившуюся основой пейзажей разных художников.

Однажды Байкал встречал Марию Питч неприветливыми ветрами, однако северная погода оказалась более непредсказуемой - работать художнице пришлось в условиях крайне непривычных. Поэтому полотна и приобретают такую уникальность и наполняются эмоциональностью, уверена мастер.

Мария Питч, художник-пленэрист, г. Москва: «Я знала, что возможно будут суровые условия. А когда вот так ещё доберёшься до Полярного круга и дальше? Здесь необычайные цвета, люди и то, что в обычной жизни мы никогда не видим. Раньше я такого не видела, чтобы в течение минуты поменялось солнце на метель, нас сносит, сметает холсты, а потом проходят 2-3 минуты – и снова солнце. И так несколько кругов. И мы поняли, что мы в Арктике».

Мария решила твёрдо, что вернётся, как минимум, чтобы написать китов. Сегодня же у участников плэнеров задачи иные. Профильная ассоциация художников продолжает реализацию проекта «Дорогой северных плэнеров». Крайней точкой для пейзажных зарисовок стал Полярный. Живописное место открывается с отвесной сопки с видом на гавань, корабли и город.

Наталья Сергеева, заместитель директора по основной деятельности Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Екатерининская гавань – это некая точка притяжения. Её писали различные художники - и профессионалы, и любители».

Арина Хлебникова, член Ассоциации художников-пленэристов, г. Москва: «Мурманск и арктическая среда показали весь свой характер, но мы не испугались, некоторые художники успевает сделать по 2-3 картины. В день у нас по две локации были в Мурманске».

В планах художников посетить 14 городов в Арктической зоне.

Арина Хлебникова, член Ассоциации художников-пленэристов, г. Москва: «В рамках большой программы мы начинаем с Мурманска, дальше у нас Архангельск, Салехард… Завершим во Владивостоке. Каждый раз будет выезжать новая группа художников».

Сотрудники музея ознакомили участников проекта с историей города воинской славы, а также провели короткую экскурсию по Полярному. У 11 художников со всей России работа здесь оставила неизгладимые впечатления.

- В любом случае, очень интересно поработать в таких условиях, потому что работы получаются неожиданными: погода вносит коррективы, остаётся масса впечатлений и воспоминаний, которые потом долго хранятся в памяти.

Итогом работы в каждом регионе станет выставка свежесозданных материалов. Как шутят мастера, ещё мокрые полотна (и это не преувеличение, масло ведь не успело просохнуть) будут радовать первых зрителей. Завершится «дорога плэнеров» в Москве, где художники представят все картины, созданные в рамках проекта.