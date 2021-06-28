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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.06.21 19:30

Запись на прививку от коронавируса на портале «Госуслуги» может быть затруднена

169 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+71), в Североморске  (+24), в Апатитах (+20). 

Запись на прививку от коронавируса на портале «Госуслуги» может быть затруднена. В минувшие выходные наблюдались технические трудности на сервисе, которые сохраняются до сих пор. Записаться на вакцинацию можно так же, через региональный портал reg.polarmed.ru

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Последние комментарии

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YanG
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