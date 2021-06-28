169 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+71), в Североморске (+24), в Апатитах (+20).

Запись на прививку от коронавируса на портале «Госуслуги» может быть затруднена. В минувшие выходные наблюдались технические трудности на сервисе, которые сохраняются до сих пор. Записаться на вакцинацию можно так же, через региональный портал reg.polarmed.ru