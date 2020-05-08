Записки военных времён передали в Галерею безопасности Мурманской области

Галерее безопасности Мурманской области передали в дар записи воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Демичева Сергея Васильевича. Эту рукопись из 13 листов о его службе в 1944 году вручила внучка защитника советского Заполярья Наталья Васильевна Василенко.

Записи ветеран вёл во время военных действий. По словам внучки Натальи Василенко, после войны её дедушка служил на Новой Земле, где с сослуживцами расчищал море от мин. После демобилизации работал в Мурманском траловом флоте.

Сейчас ветерану 94 года, он живёт в селе Кончезеро Республики Карелия. Специально для широкого доступа переданные записи Сергея Демичева оцифровали. Скоро с документами можно будет ознакомиться в музейной библиотеке или запросить их по е-mail.